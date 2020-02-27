Андрей Леонов из «Папиных дочек» подал в суд на ряд российских сервисов по продаже билетов в театр

Выяснилось, что на сайтах осуществлялась продажа пропусков с изображением знаменитости, разрешение на которую они не получали. По словам адвоката Андрея Леонова, в 2019 году в столице и Крыму появились афиши постановки «Милая моя», на которых был запечатлен актер. Увидев себя на плакатах, он был очень удивлен, так как давно не играл в данном спектакле. Как отметил Игорь Симонов, его клиент не разрешал использовать свое фото, за счет которого сервисы обманывали поклонников. Люди покупали билеты в надежде увидеть на сцене театра звезду «Папиных дочек», чего в итоге не было. Такое мошенничество вывело артиста из себя, поэтому он обратился в суд.Леонов и его юрист подали соответствующее заявление, где потребовали с ряда ответчиков по 500 тысяч рублей компенсации, что в сумме даст 1,5 миллиона. Рассматривать дело начнут 11 марта. При этом актер потребовал, чтобы его снимок исчез с афиш.