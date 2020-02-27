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Маколей Калкин получил роль в 10-м сезоне «Американской истории ужасов»

Актерский состав антологии «Американская история ужасов» в скором времени пополнится звездой фильма "Один дома". Известно, что Маколею Калкину досталась роль в 10-м сезоне хоррор-франшизы, чья тематика пока остается в секрете.

Анонсированный состав следующего сезона "Американской истории ужасов" содержит неожиданного участника: Маколея Калкина, который прославился благодаря роли Кевина Маккалистера в киноленте "Один дома" и "Один дома 2". Создатель сериала и шоураннер Райан Мерфи представил и других актеров, которые появятся в десятой части телесериала-антологии. В мрачном видеоролике, опубликованном на платформе Instagram, не было никаких других подробностей о сюжете, тематике или дате выхода, кроме пейзажа с океаном под песню Dead of Night Орвилла Пека.

Два главных лица хоррор-франшизы, Сара Полсон и Эван Питерс, вернутся после того, как впервые пропустили прошлый сезон. К ним присоединятся Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Лили Раб, Анжелика Росс и Финн Виттрок. Известно, что для Маколея Калкина роль в сериале станет первой крупной работой за долгие годы. Хотя режиссер не раскрыл деталей о 10-м сезоне, многие поклонники теоретизируют о возможном появлении пришельцев и инопланетной угрозы.

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#AHSSeason10

Допис, поширений Ryan Murphy (@mrrpmurphy)

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Культура
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:44

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