Гоген Солнцев рассказал об отношениях со старушками





На своей странице в сети Instagram Солнцев показал своим подписчикам, как проводит досуг со своей не молодой супругой. Гоген опубликовал новый снимок, на котором он вместе со своими «девушками»: супругой Екатериной Терешкович 65-и лет и любовницей, которая лишь немного младше Екатерины, Лидией Алифиренко.Судя по афише на стене, троица проводила досуг на БДСМ-выставке. В комментарии Гоген Солнцев назвал женщин малышками и намекнул, что втроём они ходят не только по выставкам, но и проводят время в постели.В комментариях подписчики отрывались по полной: «Бабколюб», «50 оттенков пенсии» и ещё множество подобных комментариев. Также нашли те, кто пожалел Гогена. Ему сочувствовали, что ради пиара ему приходится выдумывать всякие небылицы, а он вероятно хочет жениться на молодой девушке и завести детей.Напомним, со своей новой любовницей Лидией Алифиренко Солнцев уже провел отпуск в Таиланде, но заявил, что не собирается разводиться с 65-летний Катюшей.