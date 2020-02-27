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Звезда «Дом-2» Витя Шароваров познакомил Сашу Шеву с отцом

Бывший участник скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Витя Шароваров показал, что его намерения касательно Саши Шевы достаточно серьезные. Так, молодой человек познакомил свою избранницу с папой.

Звезда «Дом-2» Витя Шароваров познакомил Сашу Шеву с отцом

Несмотря на очень громкий разрыв у двух влюбленных Вити Шароварова и Саши Шевы получилось вновь быть вместе. Ранее девушка отмечала, они поняли, что не могут друг без друга, когда решили встретится после долгой разлуки.

По словам самого Вити, в их отношениях с Сашей не все так гладко, но они стараются все наладить.

Так, Витя Шароваров привез Сашу Шеву в Ивановскую область, где и живет его отец.

Саша рассказала, что папа принял их радушно и даже поселил в отдельном домике. Пока девушке все нравится и она даже признается, что ранее думала: не сможет жить вдали от города, но оказалось, с любимым человеком и в таких условиях может быть хорошо. Саша Шева отметила, что уже успела увидеть различных домашних животных, а именно гусей, свиней, кур и многих других. Ко всему, Саша Шева говорит, папа Вити называет ее уже женой сына и ей приятно быть в этой семье.


Помимо этого, Саша Шева сказала, что они уже обсуждали с Витей Шароваровым возможность расписаться, но пока предложение не поступало. Девушка верит, что избранник обязательно в скором будущем позовет ее замуж.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:06

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