Спутник SOHO зафиксировал в космосе гигантский НЛО в форме шара





Космический аппарат для наблюдения за Солнцем SOHO, который был запушен еще в 1995 году, заснял необычное явление, которое ученые пока никак не комментируют. Дело в том, что на кадрах, сделанных спутником и размещенных на портале ET Data Base, можно заметить тень от объекта поистине огромных размеров. Это большое круглое черное пятно отчетливо видно, так как появляется на фоне Солнца, что делает заметным его движение.По словам тайваньского уфолога Скотта Уоринга, гигантский объект никак не может быть тенью Венеры или Меркурия, ведь эти планеты не совершают движений с подобной скоростью и по таким траекториям. Учитывая маневры и размер запечатленного на снимках со спутника аппарата, искатель внеземных цивилизаций идентифицирует обнаруженное на кадрах исключительно как НЛО в форме шара.