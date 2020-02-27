АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 71.24 USD 65.52
Курс валют на 27.02.2020

Поклонники раскритиковали новый образ Полины Гагариной: «Заразилась бациллой безвкусия?»

Недавно в Москве состоялась премия «Новое Радио AWARDS», которую посетили многие звезды. Некоторые наряды кумиров не понравились поклонникам, также критике подвергся новый образ Полины Гагариной.
Поклонники раскритиковали новый образ Полины Гагариной: «Заразилась бациллой безвкусия?»

После торжества знаменитости размещали на своих страницах в Instagram различные сюжеты с восхищенными отзывами об уровне организации церемонии и российской эстраде в общем. Однако интернет-пользователи обратили внимание не только на творчество артистов, но и на их внешний вид. На этот раз фолловеры не оценили образ Полины Гагариной, которая пришла на праздник в белом костюме и закрытой блузке со свисающими рукавами. Под постом Яны Рудковской поклонники высказывались наиболее активно. Продюсер опубликовала в своем блоге видео, на котором танцевала с певицей и Юлианной Карауловой.

Как отметили многие юзеры, Гагариной следует обратиться к стилисту, поскольку она выбрала неудачный образ для вечера. Также некоторым не понравилась грудь исполнительницы, при этом подписчики часто советуют кумиру ее увеличить.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:23

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лика Стар обвинила Аллу Пугачеву в упадке своей карьеры из-за романа с Владимиром…
Белый хлеб провоцирует запоры и деформирует…
Яна Рудковская пожаловалась на сорванный из-за коронавируса отпуск на…
Андрей Леонов из «Папиных дочек» подал в суд на ряд российских сервисов по продаже билетов в…
Ученые заявили о повышенном риске ранней смерти у летавших на Луну…
Звезду «Дом-2» Алёну Рапунцель застали в салоне свадебных…
Маколей Калкин получил роль в 10-м сезоне «Американской истории…
Спутник SOHO зафиксировал в космосе гигантский НЛО в форме…
Медики перечислили средства для защиты от весенней…
Ведущий «Дом-2» Влад Кадони: «Мои посты не про нас с…
Поклонники раскритиковали новый образ Полины Гагариной: «Заразилась бациллой…
WhatsApp уступил TikTok в звании самого популярного приложения в…
Гоген Солнцев рассказал об отношениях со…
Медики назвали признаки развития старческого слабоумия у женщин после 50…
Звезда «Дом-2» Витя Шароваров познакомил Сашу Шеву с…
Новая участница шоу «Холостяк» Полина Гренц «почувствовала энергетику» Антона…
Бюджетный Huawei P40 Lite появился на рынке Испании без сервисов…
Лайма Вайкуле рассказала о совместных вайнах с Аллой Пугачевой в студии «Вечернего…
В Сети обсудили умную стратегию Apple на 2020…
Отказавшаяся надевать костюм Юдашкина Лика Стар обманула Аллу Пугачеву на «Рождественских…
Медики из Китая назвали продолжительность жизни разных вирусов вне организма…
Ведущий «Дом-2» Влад Кадони назвал Настю Стецевят главной лицемеркой…
Врачи рассказали о неожиданных причинах…
Николай Фоменко опубликовал откровенное фото с актрисой Ариной Постниковой в…
Врачи перечислили симптомы непереносимости…
Отмечающая 64-летие Анне Вески рассказала о разводе с супругом-тираном и новой…
Ученые объяснили непригодность рациона космонавтов для питания людей на…
Мать Ирины Алферовой впервые увидела 3D-фильм и решила смотреть только советское…
Просмотреть все новости