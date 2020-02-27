Поклонники раскритиковали новый образ Полины Гагариной: «Заразилась бациллой безвкусия?»

После торжества знаменитости размещали на своих страницах в Instagram различные сюжеты с восхищенными отзывами об уровне организации церемонии и российской эстраде в общем. Однако интернет-пользователи обратили внимание не только на творчество артистов, но и на их внешний вид. На этот раз фолловеры не оценили образ Полины Гагариной, которая пришла на праздник в белом костюме и закрытой блузке со свисающими рукавами. Под постом Яны Рудковской поклонники высказывались наиболее активно. Продюсер опубликовала в своем блоге видео, на котором танцевала с певицей и Юлианной Карауловой.Как отметили многие юзеры, Гагариной следует обратиться к стилисту, поскольку она выбрала неудачный образ для вечера. Также некоторым не понравилась грудь исполнительницы, при этом подписчики часто советуют кумиру ее увеличить.