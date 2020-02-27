Медики перечислили средства для защиты от весенней аллергии





Первым делом специалисты рекомендуют употреблять разнообразные специи. Известно, что кайенский перец, лук, чеснок и имбирь обладают антибактериальными свойствами, а потому есть смысл включить их в свой рацион. Справиться с насморком, проявляющимся при весенней аллергии, можно с помощью яблочного уксуса, благодаря которому прочищается заложенный нос. Нужно смешать продукт с водой, чтобы избежать нанесения вреда слизистой.Необходимо обратить внимание на масло эвкалипта, снижающее воспаления и уменьшающее признаки аллергии. Оно эффективно и при возникновении различных респираторных проблем. Для этого стоит вдыхать пар либо воспользоваться диффузором. Улучшению здоровья также поспособствуют ирригаторы для носа. Используя данный предмет сангигиены, можно из одной ноздри в другую перекачивать соляной раствор, что благоприятно воздействует на слизистые, промывая их. Устранить весеннюю аллергию помогут ингаляции. Нужно залить в тазик кипяток и накрыть человека большим полотенцем, чтобы он глубоко подышал над паровой ванной. Благодаря этому способу можно хорошо прочистить нос.