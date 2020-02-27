Медики перечислили средства для защиты от весенней аллергии
Эксперты в области медицины и здоровья перечислили средства, защищающие от весенней аллергии. Как выяснилось, укрепить иммунитет помогут специи, масло эвкалипта, яблочный уксус, ирригаторы для носа и паровые ванны.
Первым делом специалисты рекомендуют употреблять разнообразные специи. Известно, что кайенский перец, лук, чеснок и имбирь обладают антибактериальными свойствами, а потому есть смысл включить их в свой рацион. Справиться с насморком, проявляющимся при весенней аллергии, можно с помощью яблочного уксуса, благодаря которому прочищается заложенный нос. Нужно смешать продукт с водой, чтобы избежать нанесения вреда слизистой.
Необходимо обратить внимание на масло эвкалипта, снижающее воспаления и уменьшающее признаки аллергии. Оно эффективно и при возникновении различных респираторных проблем. Для этого стоит вдыхать пар либо воспользоваться диффузором. Улучшению здоровья также поспособствуют ирригаторы для носа. Используя данный предмет сангигиены, можно из одной ноздри в другую перекачивать соляной раствор, что благоприятно воздействует на слизистые, промывая их. Устранить весеннюю аллергию помогут ингаляции. Нужно залить в тазик кипяток и накрыть человека большим полотенцем, чтобы он глубоко подышал над паровой ванной. Благодаря этому способу можно хорошо прочистить нос.
Первым делом специалисты рекомендуют употреблять разнообразные специи. Известно, что кайенский перец, лук, чеснок и имбирь обладают антибактериальными свойствами, а потому есть смысл включить их в свой рацион. Справиться с насморком, проявляющимся при весенней аллергии, можно с помощью яблочного уксуса, благодаря которому прочищается заложенный нос. Нужно смешать продукт с водой, чтобы избежать нанесения вреда слизистой.
Необходимо обратить внимание на масло эвкалипта, снижающее воспаления и уменьшающее признаки аллергии. Оно эффективно и при возникновении различных респираторных проблем. Для этого стоит вдыхать пар либо воспользоваться диффузором. Улучшению здоровья также поспособствуют ирригаторы для носа. Используя данный предмет сангигиены, можно из одной ноздри в другую перекачивать соляной раствор, что благоприятно воздействует на слизистые, промывая их. Устранить весеннюю аллергию помогут ингаляции. Нужно залить в тазик кипяток и накрыть человека большим полотенцем, чтобы он глубоко подышал над паровой ванной. Благодаря этому способу можно хорошо прочистить нос.
Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 13:30