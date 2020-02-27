Медики назвали признаки развития старческого слабоумия у женщин после 50 лет





Деменция приводит к забывчивости и рассеянности внимания, но при этом человек может не вспомнить легкие вещи, например, имена своих родственников или адрес. Женщины со слабоумием имеют частую перемену настроения, поскольку в их организме происходят гормональные сбои. Большой спектр эмоций, отражающийся за короткое время, должен насторожить домочадцев. Иногда пациенты жалуются на апатию, которая не позволяет им заниматься привычными делами.Зачастую люди со слабоумием додумывают детали происходящего в их жизни, из-за чего происходят ссоры в семье. При первых признаках недуга родственникам больного следует обратиться к врачу.