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Лайма Вайкуле рассказала о совместных вайнах с Аллой Пугачевой в студии «Вечернего Урганта»

Лайма Вайкуле посетила передачу «Вечерний Ургант», в студии которой рассказала о совместных вайнах со звездной приятельницей. По словам певицы, снимать «Дамы с дюн» с Аллой Пугачевой было очень легко.
Лайма Вайкуле рассказала о совместных вайнах с Аллой Пугачевой в студии «Вечернего Урганта»

В ходе программы ведущий спросил у гостьи, насколько тяжело работать с Примадонной. Однако Лайма Вайкуле заявила, что все совсем наоборот, поскольку артистка быстро отвечает. Во время записи вайна латвийская знаменитость еще не знала, что они с подругой будут говорить, но затем все само собой получилось. «У нас какая-то химия происходит, мы два Овна», - поделилась звезда в студии «Вечернего Урганта». Она добавила, что все видео являются экспромтом и перед съёмкой они никогда не договариваются с супругой Галкина, о чем будут вести диалог в кадре. Исполнительницы включают камеру и начинают шутить.

Примечательно, что Пугачеву и Вайкуле связывает теплая дружба, хотя петь дуэтом им еще не приходилось. Тем не менее артистка не исключает, что однажды это случится.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:55

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