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Новая участница шоу «Холостяк» Полина Гренц «почувствовала энергетику» Антона Криворотова

Новая участница шоу «Холостяк» считает Антона Криворотова приятным молодым человеком. Кроме того, Полина Гренц призналась, что на первой же встрече «почувствовала его энергетику».
Новая участница шоу «Холостяк» Полина Гренц «почувствовала энергетику» Антона Криворотова

Всего через несколько дней на телевидении стартует новый сезон полюбившегося всеми шоу «Холостяк». Однако в этом году в проект внесли некоторые изменения: теперь красавицы будут бороться не за внимание представителя российского шоу-бизнеса, а за сердце столичного врача-стоматолога Антона Криворотова.

Однако подобные перемены не отбили у девушек желание участвовать в шоу. Так одна из тех, кто будет претендовать на статус возлюбленной главного героя передачи, Полина Гренц призналась, что на первой же встрече «почувствовала энергетику» Криворотова и вообще считает «довольно приятным молодым человеком». Актриса отметила, что рассматривает участие в «Холостяке» как выход из зоны комфорта, поэтому рада подобной возможности проявить себя.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:05

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