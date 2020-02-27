Новая участница шоу «Холостяк» Полина Гренц «почувствовала энергетику» Антона Криворотова

Всего через несколько дней на телевидении стартует новый сезон полюбившегося всеми шоу «Холостяк». Однако в этом году в проект внесли некоторые изменения: теперь красавицы будут бороться не за внимание представителя российского шоу-бизнеса, а за сердце столичного врача-стоматолога Антона Криворотова.Однако подобные перемены не отбили у девушек желание участвовать в шоу. Так одна из тех, кто будет претендовать на статус возлюбленной главного героя передачи, Полина Гренц призналась, что на первой же встрече «почувствовала энергетику» Криворотова и вообще считает «довольно приятным молодым человеком». Актриса отметила, что рассматривает участие в «Холостяке» как выход из зоны комфорта, поэтому рада подобной возможности проявить себя.