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Ведущий «Дом-2» Влад Кадони назвал Настю Стецевят главной лицемеркой проекта

Поведение Анастасии Стецевят не очень нравится ведущему проекта «Дом-2» Владу Кадони. Он даже назвал девушку одной из главных лицемерок проекта.


Участница проекта «Дом-2» Анастасия Стецевят уже поселилась вместе с Федором Стрелковым, но все еще продолжает вести онлайн-переписку с Виталием Еворовским. Такое поведение блондинки возмущает ведущего проекта «Дом-2» Влада Кадони. Более того, как оказалось Кадони волнует, а представляет ли себя мысленно Стецевят с Еворовским, когда обнимает Стрелкова.

Удивляет Влада Кадони и тот факт, что Федор Стрелков молчит и ничего не говорит по этому поводу. Сама Настя Стецевят уже придумала, как себя оправдать. Выяснилось, что девушка якобы хочет, чтобы Виталий Еворовский вернул ей те деньги, которые остался должен. Сколько именно должен денег - Настя Стецевят так и не сказала.

Ведущий «Дом-2» Влад Кадони назвал Настю Стецевят главной лицемеркой проекта

Однако выяснилось, что ранее блондинка перевела Виталию деньги на карту в надежде, что он к ней вернется на проект. Молодой человек и правда приходил, чтобы забрать все свои вещи. Оказывается, что в Китае он жил все это время с другой девушкой, а Настя Стецевят хочет выяснить всю правду до конца.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:31

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