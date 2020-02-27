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Бюджетный Huawei P40 Lite появился на рынке Испании без сервисов Google

Компания Huawei решила представить бюджетный смартфон P40 Lite на рынке Испании. Хотя переименованный Nova 6 SE появился без поддержки сервисов Google, его характеристики оказались вполне внушительными.

Huawei P40 Lite теперь можно приобрести за 300 долларов США в Испании, чья официальная презентация прошла еще в декабре. Владельцев новинки все же не устраивало отсутствие сервисов Google. Более того, китайская компания не удосужилась добавить в Android 10 их аналоги, что вынудило пользователей самостоятельно загружать приложение Play Market и сами утилиты. Некоторые эксперты не исключают, что испанская вариация могла просто иметь "чистую" ОС без дополнений.

Что касается спецификаций, то P40 Lite порадует своих юзеров 6,4-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, работу которого обеспечивает мощный процессор SoC Kirin 810. При этом у покупателей есть выбор между 6 и 8 Гб ОЗУ в зависимости от комплектации. Последняя дополняется аккумуляторной батареей на 4,2 тысячи миллиампер часов, сенсором NFC и разъемом для проводной аудио-гарнитуры. Стоит отметить, что переименованная версия Nova 6 SE является вполне выгодным предложением, учитывая стоимость стандартного смартфона с ценником в 369 долларов США.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:00

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