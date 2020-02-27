Бюджетный Huawei P40 Lite появился на рынке Испании без сервисов Google





Huawei P40 Lite теперь можно приобрести за 300 долларов США в Испании, чья официальная презентация прошла еще в декабре. Владельцев новинки все же не устраивало отсутствие сервисов Google. Более того, китайская компания не удосужилась добавить в Android 10 их аналоги, что вынудило пользователей самостоятельно загружать приложение Play Market и сами утилиты. Некоторые эксперты не исключают, что испанская вариация могла просто иметь "чистую" ОС без дополнений.Что касается спецификаций, то P40 Lite порадует своих юзеров 6,4-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, работу которого обеспечивает мощный процессор SoC Kirin 810. При этом у покупателей есть выбор между 6 и 8 Гб ОЗУ в зависимости от комплектации. Последняя дополняется аккумуляторной батареей на 4,2 тысячи миллиампер часов, сенсором NFC и разъемом для проводной аудио-гарнитуры. Стоит отметить, что переименованная версия Nova 6 SE является вполне выгодным предложением, учитывая стоимость стандартного смартфона с ценником в 369 долларов США.