В Сети обсудили умную стратегию Apple на 2020 год





В Apple намерены выпускать сразу несколько продуктов с минимальным разрывом по времени, чтобы увеличить число поклонников собственных товаров и расширить присутствие на рынке. Одной из новинок станет топовый гаджет, а вторым станет бюджетный, но производительный аппарат. В частности, в 2020 году выйдет iPhone 12, а также недорогой преемник аппарата SE. Ожидаемая в сентябре модель будет иметь 6,1-дюймовый экран, но в максимальной версии получит 6,7 дюймов.Предположительно, разработчик будет использовать OLED-экран и 5G антенну во всех моделях. В Сети имеются данные о том, что стоимость преемника iPhone SE составит 399 долларов, но при этом он не будет уступать в производительности iPhone 11.