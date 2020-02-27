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В Сети обсудили умную стратегию Apple на 2020 год

В Сети обсуждают новую стратегию Apple по работе с клиентами на 2020 год. Производитель намеревается существенно расширить присутствие на рынке за счет выпуска новинок с минимальным разрывом по времени.

В Apple намерены выпускать сразу несколько продуктов с минимальным разрывом по времени, чтобы увеличить число поклонников собственных товаров и расширить присутствие на рынке. Одной из новинок станет топовый гаджет, а вторым станет бюджетный, но производительный аппарат. В частности, в 2020 году выйдет iPhone 12, а также недорогой преемник аппарата SE. Ожидаемая в сентябре модель будет иметь 6,1-дюймовый экран, но в максимальной версии получит 6,7 дюймов.

Предположительно, разработчик будет использовать OLED-экран и 5G антенну во всех моделях. В Сети имеются данные о том, что стоимость преемника iPhone SE составит 399 долларов, но при этом он не будет уступать в производительности iPhone 11.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:50

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