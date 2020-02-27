Врачи рассказали о неожиданных причинах авитаминоза





Медики говорят, что для нормального функционирования ЦНС человеческий организм тратит большое количество ресурсов. Для облегчения этой задачи ему необходим здоровый сон и отсутствие психологического напряжения. Специалист Виктория Савицкая утверждает, что после холодного периода года тело страдает от нехватки солнечного света и витаминов. Последние тяжело восполнить даже при соблюдении правильной диеты, богатой на фрукты и овощи.Поэтому главной рекомендацией для профилактики авитаминоза эксперты называют спокойное восприятие бытовых ситуаций, которые могли бы спровоцировать стресс. Также, полноценный 8-часовой сон необходимо дополнять легкой пищей, которая не создает особенных трудностей для пищеварительного тракта. В частности, следует обратить внимание на свежую зелень, молочные продукты, каши, злаки, орехи, рыбу и другие морепродукты.