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Врачи рассказали о неожиданных причинах авитаминоза

Авитаминоз зачастую связан с критическим недостатком полезных продуктов в рационе, но врачи недавно назвали неожиданные причины этого состояния. Оказалось, что дефицит витаминов возникает в результате стресса и недосыпа.

Медики говорят, что для нормального функционирования ЦНС человеческий организм тратит большое количество ресурсов. Для облегчения этой задачи ему необходим здоровый сон и отсутствие психологического напряжения. Специалист Виктория Савицкая утверждает, что после холодного периода года тело страдает от нехватки солнечного света и витаминов. Последние тяжело восполнить даже при соблюдении правильной диеты, богатой на фрукты и овощи.

Поэтому главной рекомендацией для профилактики авитаминоза эксперты называют спокойное восприятие бытовых ситуаций, которые могли бы спровоцировать стресс. Также, полноценный 8-часовой сон необходимо дополнять легкой пищей, которая не создает особенных трудностей для пищеварительного тракта. В частности, следует обратить внимание на свежую зелень, молочные продукты, каши, злаки, орехи, рыбу и другие морепродукты.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:30

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