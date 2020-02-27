Врачи перечислили симптомы непереносимости алкоголя





Выяснить, легко ли организм переносит алкоголь, можно, проследив за состоянием человека после употребления его в небольших дозах. Ухудшенное самочувствие и изменения в цвете кожи говорит о том, что проблема действительно существует. По мере увеличения количества принятого спиртного, лицо человека будет становиться краснее. Более того, при непереносимости "горячительных" напитков может резко участиться частота сердцебиения.Зачастую, если человек употребляет алкоголь, наблюдается снижение артериального давления, а повышение происходит спустя пару часов, когда начинают сужаться кровеносные сосуды. У тех, кто имеет непереносимость спиртного, они сужаются стремительнее и давление становится более высоким. В качестве последних признаков выделяют диарею и тошноту. Врачи советуют людям, которые замечают у себя вышеперечисленные симптомы, полностью отказаться от принятия "крепких" напитков, чтобы не навредить здоровью.