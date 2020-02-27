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Отмечающая 64-летие Анне Вески рассказала о разводе с супругом-тираном и новой любви

Покорившая в 80-х СССР Анне Вески отмечает свое 64-летие. В студии «Судьбы человека» певица рассказала о разводе с супругом-тираном и новой любви.
Отмечающая 64-летие Анне Вески рассказала о разводе с супругом-тираном и новой любви

Первые композиции для знаменитости сочинил ее муж, который впоследствии не был рад вкладу в творчество избранницы. Изначально Анне Вески выступала в составе музыкальных групп, а затем начала петь соло. Ее популярность росла очень быстро, а супруг хотел, чтобы жена отказалась от гастролей по всему миру и осталась в Эстонии. При нем артистка была вокалисткой в ВИА «Витамин» и «Мобила», затем впервые приняла участие в передаче «Шире круг». Огромный успех звезде эстрады принесла победа на фестивале в Сопоте, состоявшемся в 1984 году, где конкурсантка получила 2 премии. Визитной карточкой исполнительницы стала песня «Позади крутой поворот». Для модного внешнего вида она часто брала одежду у знакомых или шила вещи по выкройкам из «Бурды».

Певица влюбилась в Яака Вески во время студенческих лет, а свадьбу пара сыграла на последнем курсе. В скором времени знаменитость родила дочь Керли. Как сказала артистка, супруг был хорошим отцом, однако ее амбиции оказались основной причиной конфликтов. Поэт часто выпивал и устраивал скандалы, а иногда поднимал на избранницу руку. На протяжении 3-х лет звезда терпела оскорбления автора шлягеров, а затем встретила новую любовь, которой стал администратор Бенно Бельчиков. Вскоре после развода с мужем-тираном исполнительница вышла замуж во второй раз, однако поэт пытался ее вернуть. Затем автор снова женился, у него появился сын.

Дочь Вески не сразу привязалась к новому отцу, у которого также была наследница от первого брака Бригита. Спустя некоторое время Бельчиков ушел с прежней работы и стал представителем супруги. Сейчас пара живет в своем доме на окраине Таллина, совместных детей у них нет, но есть внуки. Певица планирует отпраздновать 64-летие большим шоу в городе.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:11

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