Звезда "Дом-2" Юлия Белая решила уменьшить бюст
Участница телепроекта Юлия Белая не скрывает, что прибегала к помощи пластических хирургов. Ринопластика, блефаропластика, моделирование пятой точки и маммопластика - вот список изменений, которые девушка сделала со своим телом с помощью пластических операций. Но со временем результаты операций ухудшились. В ближайшее время девушка намерена лечь на операцию по уменьшению бюста и сделать себе вместо выдающегося пятого достаточно скромный третий размер.
Юля не так давно обратила своё внимание, что её импланты стали выглядеть плачевно. Они переместились вниз в сторону пупка и у девушки появились боли в районе бюста. Даже массаж, который девушка уговорила сделать себе Евгения Ромашова, чем ужасно развеселила остальных участников проекта «Спаси свою любовь», назвав Женю «муммологом», девушке уже не помогает.
Белая в ближайшем времени планирует пройти обследование и сделать ещё одну операцию, чтобы к свадьбе с Евгением Ромашовым её фигура выглядела замечательно. Остаётся только ждать, чтобы увидеть, сумеют ли хирурги сделать из Юлии настоящую красавицу.
Юля не так давно обратила своё внимание, что её импланты стали выглядеть плачевно. Они переместились вниз в сторону пупка и у девушки появились боли в районе бюста. Даже массаж, который девушка уговорила сделать себе Евгения Ромашова, чем ужасно развеселила остальных участников проекта «Спаси свою любовь», назвав Женю «муммологом», девушке уже не помогает.
Белая в ближайшем времени планирует пройти обследование и сделать ещё одну операцию, чтобы к свадьбе с Евгением Ромашовым её фигура выглядела замечательно. Остаётся только ждать, чтобы увидеть, сумеют ли хирурги сделать из Юлии настоящую красавицу.