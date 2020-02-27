Звезда "Дом-2" Юлия Белая решила уменьшить бюст





Юля не так давно обратила своё внимание, что её импланты стали выглядеть плачевно. Они переместились вниз в сторону пупка и у девушки появились боли в районе бюста. Даже массаж, который девушка уговорила сделать себе Евгения Ромашова, чем ужасно развеселила остальных участников проекта «Спаси свою любовь», назвав Женю «муммологом», девушке уже не помогает.Белая в ближайшем времени планирует пройти обследование и сделать ещё одну операцию, чтобы к свадьбе с Евгением Ромашовым её фигура выглядела замечательно. Остаётся только ждать, чтобы увидеть, сумеют ли хирурги сделать из Юлии настоящую красавицу.