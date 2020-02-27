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Звезда "Дом-2" Юлия Белая решила уменьшить бюст

Участница телепроекта Юлия Белая не скрывает, что прибегала к помощи пластических хирургов. Ринопластика, блефаропластика, моделирование пятой точки и маммопластика - вот список изменений, которые девушка сделала со своим телом с помощью пластических операций. Но со временем результаты операций ухудшились. В ближайшее время девушка намерена лечь на операцию по уменьшению бюста и сделать себе вместо выдающегося пятого достаточно скромный третий размер.


Юля не так давно обратила своё внимание, что её импланты стали выглядеть плачевно. Они переместились вниз в сторону пупка и у девушки появились боли в районе бюста. Даже массаж, который девушка уговорила сделать себе Евгения Ромашова, чем ужасно развеселила остальных участников проекта «Спаси свою любовь», назвав Женю «муммологом», девушке уже не помогает.


Белая в ближайшем времени планирует пройти обследование и сделать ещё одну операцию, чтобы к свадьбе с Евгением Ромашовым её фигура выглядела замечательно. Остаётся только ждать, чтобы увидеть, сумеют ли хирурги сделать из Юлии настоящую красавицу.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:59

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