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Ученые объяснили непригодность рациона космонавтов для питания людей на Земле

Ученые объяснили, почему жителям Земли не стоит придерживаться рациона космонавтов. Как оказалось, причина кроется не в скудности предлагаемого меню.

На заре развития космической отрасли рацион астронавтов состоял, по большей части, из безвкусных пюрированных блюд, помещенных в разнообразные тюбики. Это меню было достаточно калорийным и сбалансированным в плане содержания необходимого количества полезных витаминов и микроэлементов, однако оно было не особенно разнообразным.

С ростом продолжительности пребывания астронавтов на орбите, а также учитывая планирующиеся в будущем длительные межпланетные перелеты, необходимость расширения набора продуктов питания возросла. Кроме того, стал актуальным и вопрос более длительного хранение пищи. На данный момент, как утверждает ученый-диетолог NASA Вики Клоэрис, в рационе космонавтов около 200 наименований продуктов и напитков. Сейчас в состоянии невесомости можно питаться не только пресным пюре из тюбика, но и вполне привычной жителю Земли овсянкой с сухофруктами, спагетти, яичницей, терияки, гратеном и даже индейкой.

Пища для отправки на космические станции готовится и тестируется в земных лабораториях. Кроме всех доступных комплексных анализов, блюда также пробуют добровольцы, оценивая продукты по критериям: вкус, цвет, запах и текстура. Кроме того, был также проведен эксперимент, в ходе которого испытуемые в течение года должны были питаться исключительно «космической едой».

В результате проведенного исследования оказалось, что диета астронавтов жителям Земли абсолютно не подходит. Так у части добровольцев, продержавшихся на подобном питании весь год, были обнаружены проблемы с сердечно-сосудистой системой и появился лишний вес. Больше половины испытуемых сошли с дистанции, не протянув 12 месяцев на столь калорийном рационе.

Такой результат эксперимента ученые объясняют условиями, в которых находятся астронавты: они вынуждены тренироваться не менее двух часов в день, а постоянное пребывание в состоянии невесомости является причиной потери мышечной и костной ткани. Именно поэтому космонавты нуждаются в более калорийном питании, а также большем количестве витаминов и микроэлементов.

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Наука / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:06

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