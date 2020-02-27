Мать Ирины Алферовой впервые увидела 3D-фильм и решила смотреть только советское кино

Матери народной артистки исполнилось 98 лет, но она остается активной и часто посещает светские мероприятия. Недавно родительница звезды впервые посмотрела фильм вместе с внучкой, о чем Ксения Алферова рассказала в Instagram. Актриса считает, что ее бабушка является единственной женщиной в России, посетившей в свои годы 3D-кинотеатр. Артистки добирались до зала через весь ТЦ, а их места находились в девятом ряду, куда тоже было сложно дойти. Дело в том, что Ксения Архиповна передвигается с помощью ходунков. Она также отказалась от специальных очков на время просмотра фильма, но после переговоров с внучкой согласилась их надеть.Сидения оборудованы специальными функциями, благодаря чему могли покачиваться, чего испугалась Ксения Алферова, но внучка быстро ее успокоила. При этом спецэффекты и сюжет фильма не смогли впечатлить пожилую особу, отдавшую свое предпочтение советскому кинематографу.