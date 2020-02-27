Владимир Путин отказался от использования двойников в 2000-х годах





Уже несколько десятилетий в Сети распространяются маргинальные теории о двойниках Владимира Путина, которые так и не находили фактического подтверждения. Президент России недавно поставил точку в этом вопросе, рассказав, что ему предлагали пользоваться услугами дублера в 2000-х годах, когда над страной нависла террористическая угроза. Этот человек должен был заменять главу государства на мероприятиях, где могло быть небезопасно.Путин решил отказаться от подобной инициативы и дополнил, что двойники ему в принципе не нужны, передают авторы проекта "20 вопросов Владимиру Путину". Аналогичное заявление сделал и экс-глава Федеральную службы охраны РФ Евгений Муров. По его словам, хотя спецслужбам приходилось проверять любую информацию о возможной угрозе для президента, использование дублеров говорило бы о низком качестве организации защиты отечественного лидера.