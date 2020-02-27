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Владимир Путин отказался от использования двойников в 2000-х годах

Президент РФ Владимир Путин недавно ответил на несколько вопросов, которые тревожили россиян долгие годы. Глава государства сообщил, что отказался от двойников, которых ему предлагали использовать в 2000-х годах.
Владимир Путин отказался от использования двойников в 2000-х годах

Уже несколько десятилетий в Сети распространяются маргинальные теории о двойниках Владимира Путина, которые так и не находили фактического подтверждения. Президент России недавно поставил точку в этом вопросе, рассказав, что ему предлагали пользоваться услугами дублера в 2000-х годах, когда над страной нависла террористическая угроза. Этот человек должен был заменять главу государства на мероприятиях, где могло быть небезопасно.

Путин решил отказаться от подобной инициативы и дополнил, что двойники ему в принципе не нужны, передают авторы проекта "20 вопросов Владимиру Путину". Аналогичное заявление сделал и экс-глава Федеральную службы охраны РФ Евгений Муров. По его словам, хотя спецслужбам приходилось проверять любую информацию о возможной угрозе для президента, использование дублеров говорило бы о низком качестве организации защиты отечественного лидера.

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Политика / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:44

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