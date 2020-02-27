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Свадьба Анастасии Волочковой пройдет в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки 20 сентября

Анастасия Волочкова продолжает скрывать своего жениха, однако откровенно делится с поклонниками подробностями предстоящей свадьбы в Санкт-Петербурге. По словам балерины, церемония бракосочетания состоится на набережной реки Мойки 20 сентября.
Свадьба Анастасии Волочковой пройдет в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки 20 сентября

Знаменитость серьезно готовится к предстоящему мероприятию. На торжестве будут присутствовать все друзья Волочковой. Как сказала артистка, сама церемония состоится на набережной реки Мойки, поскольку там романтичная атмосфера. Звезда отметила, что специально не показывает своего избранника, поэтому публика сможет увидеть его непосредственно на самом празднике. В свое время светская львица устраивала в Санкт-Петербурге роскошную свадьбу с Игорем Вдовиным, на которую ушло несколько миллионов рублей. В итоге оказалось, что официально пара так и не поженилась.

Теперь танцовщица планирует выйти замуж, так как рядом находится тот самый человек. Балерина заявила, что ее возлюбленный не был женат и отношения к шоу-бизнесу он не имеет. В разговоре с журналистами артистка отметила, что никогда раньше не была так счастлива. Она не обращает внимания не критику в свой адрес, поскольку для знаменитости важнее оставаться музой для своего жениха.

Судя по всему, новые отношения не мешают звезде флиртовать с Никитой Джигурдой. Недавно она разместила в Instagram совместный снимок с актером, на котором они целуются. Затем выяснилось, что будущий муж Волочковой присутствовал при этой сцене.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:38

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