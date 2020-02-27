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Специалисты рассказали, какой картофель категорически нельзя употреблять в пищу

Картофель является одним из самых распространённых овощей, который используют в различных блюдах. Специалисты рассказали, когда этот продукт категорически нельзя употреблять в пищу.

Первым делом эксперты отметили, что нельзя употреблять картофель, имеющий мокрые, схожие с подгнившими, пятна. Это может свидетельствовать о том, что он заражён грибком и бактериями, а потому его лучше утилизировать. Если овощ отличается сладковатым или затхлым запахом, то его тоже не стоит использовать для приготовления блюд. Кроме того, необходимо есть данный продукт без кожуры, поскольку в ней происходит накопление ядовитого органического соединения соланина, а ещё там можно найти пестициды, которые применяются для борьбы с вредителями.

Соланин накапливается в картофеле, имеющем зелёные пятна. Если же на продукте есть ростки, значит число полезных веществ в нём снизилось. Также, по словам британских специалистов, не стоит употреблять овощ, который хранится в холодильнике. Это представляет наибольшую опасность для людей с диабетом, ведь в такой сельскохозяйственной культуре крахмал становится сахаром, а в процессе приготовления появляется акриламид, провоцирующий развитие онкологических заболеваний.

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Общество
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 11:30

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