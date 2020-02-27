Специалисты рассказали, какой картофель категорически нельзя употреблять в пищу





Первым делом эксперты отметили, что нельзя употреблять картофель, имеющий мокрые, схожие с подгнившими, пятна. Это может свидетельствовать о том, что он заражён грибком и бактериями, а потому его лучше утилизировать. Если овощ отличается сладковатым или затхлым запахом, то его тоже не стоит использовать для приготовления блюд. Кроме того, необходимо есть данный продукт без кожуры, поскольку в ней происходит накопление ядовитого органического соединения соланина, а ещё там можно найти пестициды, которые применяются для борьбы с вредителями.Соланин накапливается в картофеле, имеющем зелёные пятна. Если же на продукте есть ростки, значит число полезных веществ в нём снизилось. Также, по словам британских специалистов, не стоит употреблять овощ, который хранится в холодильнике. Это представляет наибольшую опасность для людей с диабетом, ведь в такой сельскохозяйственной культуре крахмал становится сахаром, а в процессе приготовления появляется акриламид, провоцирующий развитие онкологических заболеваний.