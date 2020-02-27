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В Париже фотограф проявил фото котов 120-летней давности

Фотограф из Парижа проявил негативы 120-летней давности, на которых запечатлены коты. Раритетные фотографии он нашел в подвальном помещении собственного дома.

YouTube-блогер Матье Стерн нашел карточки с негативами, которые датируются 1900-м годом. Помимо фотографий в ящике также хранились старинные броши и монеты. Ради интереса фотограф проявил снимки и обнаружил, что на них запечатлены коты. Он использовал фотографический процесс, который при печати отображает голубой цвет.

На собственном YouTube-канале фотограф опубликовал видеоролик, в котором показал раритетные снимки. Также он раскрыл процесс проявления уникальных сюжетов, передает "ПолитЭксперт".

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:23

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