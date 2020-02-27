Стивен Спилберг отказался от съемок сиквела "Индианы Джонса"





Стивен Спилберг уступит режиссерское кресло новому кинематографисту для создания 5-ой части из серии фильмов про "Индиану Джонса". Известно, что американского кинодела связывает с вымышленным археологом 39-летняя история, которая включает в себя картины "В поисках утраченного Ковчега", "Индиана Джонс и храм судьбы", "Индиана Джонс и последний крестовый поход", а также менее популярный "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа". При этом, Спилберг возьмет на себя роль главного продюсера проекта.Режиссер мотивировал подобное решение тем, что пожелал увидеть на своем месте более молодых постановщиков. Таковым может оказаться Джеймс Мэнголд, чей фильм "Логан", завершающий историю в исполнении Хью Джекмана, заслужил множество похвал от критиков и зрителей в 2017 году. Более приятной новостью для фанатов станет возвращение Харрисона Форда к своей легендарной роли. Актер утверждал в интервью иностранному изданию, что "съемки начнутся уже через пару месяцев", а выход киноленты намечен на 2021 год.