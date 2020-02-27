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Звезда «Дом-2» Даниил Сахнов вернулся к Татьяне Строковой

Участник проекта «Дом-2» Даниил Сахнов сделал все, чтобы доказать Татьяне Строковой, что он популярен среди представительниц прекрасного пола. В итоге молодой человек все-таки вернулся к Татьяне.

Звезда «Дом-2» Даниил Сахнов вернулся к Татьяне Строковой

Недавно в эфир телестройки к Даниилу Сахнову пришло аж целых пять красавиц. Парень долго выбирал и присматривался к ним во время кастинга на его сердце и внимание, но оставил четыре претендентки. В Сети тут же начали говорить о том, что ведет себя так Даниил, чтобы показать Татьяне, что способен прожить и без ее внимания.

Известно, что сейчас уже звезда реалити-проекта «Дом-2» Даниил Сахнов в реальном времени вернулся на Поляну. Более того, те девушки, которых он ранее выбирал для себя, познакомившись с ним поближе подобрали себе других молодых людей, а сам Сахнов на радость поклонников своей пары вернулся к Строковой.


Татьяна Строкова же быстро изменила свое мнение о Данииле Сахнове и начала его защищать, утверждая, что она два года с родителями не живет и очень самостоятельный мужчина. К слову, ранее Татьяна придерживалась другой версии и называла его никак иначе, как «маменькин сынок».

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:05

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