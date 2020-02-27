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Сергей Шнуров предложил запретить дождь и некрасивых женщин на встрече с партийцами в Челябинске

Музыкант посетил встречу с партийцами в Челябинске, где высказал свое мнение о «дырявых» запретах. По мнению Сергея Шнурова, следует избавиться от дождя и некрасивых женщин.
Сергей Шнуров предложил запретить дождь и некрасивых женщин на встрече с партийцами в Челябинске

Лидера группы «Ленинград» не устраивает то, что в стране нельзя использовать в речи мат. После этого Шнуров предложил запретить в России дождь, так как он ему не нравится. То же самое касается снега и некрасивых женщин. В ходе встречи в Челябинске артист не смог сдержаться и несколько раз высказался, использовав ругательства. Так, композитор применил матерные выражения, когда говорил о политической пассивности жителей, неохотно принимающих участие в выборах. Многие партийцы откровенно посмеивались над певцом.

На мероприятии также присутствовал лидер «Партии роста», членом которой стал исполнитель. Как отметил бизнес-омбудсмен Борис Титов, ранее он предлагал Шнурову вступить в его партию, но он отказался. Однако осенью 2019 года звезда «Ленинграда» передумал. По словам лидера, в будущем музыкант будет учить его культуре, а он взамен обучит его основам экономики.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:13

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