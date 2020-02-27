Metallica пропустит два фестиваля из-за курса борьбы с алкогольной зависимостью Джеймса Хэтфилда





Metallica должна была стать главным хедлайнером на Columbus’ Sonic Temple и Louisville’s Louder Than Life, но недавно музыканты отменили свое участие. В частности, фронтмен группы Джеймс Хэтфилд проходит оздоровительный курс из-за алкозависимости. Мероприятия были запланированы на май и сентябрь этого года. Как сообщает журнал NME, весной вместо Metallica выступят Red Hot Chili Peppers и Tool. Хэтфилд обратился к фанатам в связи с известием об отмене концертов, отметив, что группа ведет переговоры с организаторами по поводу обеспечения возврата или обмена билетов. Также он попросил прощения за вынужденную отмену.Хэтфилд признался, что в прошлом году во время гастролей не заботился о своем здоровье. Теперь он будет больше внимания уделять психическому состоянию.