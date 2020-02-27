«Ею руководит зависть»: Волочкова в очередной раз нелестно отозвалась о Ксении Собчак



Анастасия Волочкова в который раз негативно отозвалась о телеведущей Ксении Собчак. Похоже, она так и не смогла простите Ксении интервью, которое ведущая записывала в особняке Волочковой на Новой Риге, и в результате опозорила танцовщицу на всю страну. После рассказы балерины о своей роскошной, богатой и обеспеченной жизни, Собчак на интервью назвала стиль Анастасии «верхом пошлости и безвкусицы», и предложила ей примерить принесенные телеведущей вещи.



[center] Анастасия Волочкова в который раз негативно отозвалась о телеведущей Ксении Собчак. Похоже, она так и не смогла простите Ксении интервью, которое ведущая записывала в особняке Волочковой на Новой Риге, и в результате опозорила танцовщицу на всю страну. После рассказы балерины о своей роскошной, богатой и обеспеченной жизни, Собчак на интервью назвала стиль Анастасии «верхом пошлости и безвкусицы», и предложила ей примерить принесенные телеведущей вещи.[center]





Как рассказывает Волочкова, Ксения всю свою жизнь паразитирует на её имени, на что танцовщица уже давно перестала обижаться. По словам звезды, телеведущая руководствуется завистью.Также Анастасия Волочкова поделилась деталями своей свадьбы, которая запланирована на осень этого года. Своего будущего мужа балерина уже полтора года скрывают от публики и не собирается его показывать в ближайшее время. По её словам, церемония состоится в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки.