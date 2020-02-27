АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 71.24 USD 65.52
Курс валют на 27.02.2020

«Ею руководит зависть»: Волочкова в очередной раз нелестно отозвалась о Ксении Собчак

Скандально известная балерина поделилась с журналистами, что ведущая Первого канала Ксения Собчак постоянно пиарится за счёт её имени.

«Ею руководит зависть»: Волочкова в очередной раз нелестно отозвалась о Ксении Собчак
Анастасия Волочкова в который раз негативно отозвалась о телеведущей Ксении Собчак. Похоже, она так и не смогла простите Ксении интервью, которое ведущая записывала в особняке Волочковой на Новой Риге, и в результате опозорила танцовщицу на всю страну. После рассказы балерины о своей роскошной, богатой и обеспеченной жизни, Собчак на интервью назвала стиль Анастасии «верхом пошлости и безвкусицы», и предложила ей примерить принесенные телеведущей вещи.

[center]

Как рассказывает Волочкова, Ксения всю свою жизнь паразитирует на её имени, на что танцовщица уже давно перестала обижаться. По словам звезды, телеведущая руководствуется завистью.

Также Анастасия Волочкова поделилась деталями своей свадьбы, которая запланирована на осень этого года. Своего будущего мужа балерина уже полтора года скрывают от публики и не собирается его показывать в ближайшее время. По её словам, церемония состоится в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:56

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стивен Спилберг отказался от съемок сиквела "Индианы…
Сергей Шнуров предложил запретить дождь и некрасивых женщин на встрече с партийцами в…
В Калининграде кондукторы выгоняют школьников без билетов из общественного…
Звезда «Дом-2» Даниил Сахнов вернулся к Татьяне…
Metallica пропустит два фестиваля из-за курса борьбы с алкогольной зависимостью Джеймса…
Диетолог Елена Соломатина рекомендует отказаться от употребления алкоголя во время…
«Ею руководит зависть»: Волочкова в очередной раз нелестно отозвалась о Ксении…
Бритни Спирс извинилась перед фанатами за сломанную ногу во время…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова привела на проект маму Александры…
Американские ученые, выяснили, что особая музыка может успокоить кошку перед походом к…
Вадим Манукян считает, что шоу Степаненко не будет пользоваться успехом у…
Ученые обнаружили пригодную для жизни…
Вслед за Сергеем Шнуровым Ксения Собчак решила отправить в политику Ольгу Бузову, Тимати и…
В Индии местный житель запечатлел на камеру полет "темного" НЛО над…
"Спасибо за позорный подарок": Любовь Успенская отказалась от гонорара за участие в шоу…
Лев Лещенко раскритиковал Андрея Разина после передачи Малахова: «Пошлый, беспринципный,…
Польские археологи нашли руины города Соба в…
«Хит будет хорошим и имя «выстрелит»: Музыкальный критик Артур Гаспарян раскрыл секрет успеха звезд…
Россиян предупредили о мошенничестве с участием такси через…
Космический аппарат New Horizons заметил движущиеся объекты на…
Регина Тодоренко не считает наличие личных помощников…
Певица Тори Квит: «Шоу «Голос.Дети» калечит неокрепшую психику…
Врач-психотерапевт Андрей Курпатов рассказал о появлении сверхлюдей в…
Владимир Епифанцев опроверг слухи об отношениях с Анной…
В Испании в труднодоступной пещере найдены мумии возрастом почти 1000…
В Беларуси Ольгу Бузову выбрали «Человеком года» за откровенное…
Кети Топурия намекнула на свою беременность новым…
Во Франции местные жители расшифровали старинный текст, который не смогли прочитать…
Просмотреть все новости