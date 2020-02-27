Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова привела на проект маму Александры Черно





Напомним, ранее Александра Черно говорила, что предпринимала попытку стать на путь примирения со своей родительницей, но после того, как поняла, что женщине нужны от нее исключительно деньги, то тут же отказалась от этой затеи.В жизни звезды проекта «Дом-2» Александры Черно продолжается черная полоса. Так, ее муж Иосиф Оганесян услышав очередные рассуждения своей жены Александры Черно по поводу своих родителей, вновь пришел в ярость. Ко всему, еще и ведущие реалити нанесли новый удар беременной Александре, тем, что привели на проект ее мать.Так, встреча, которую без предупреждения организовала Ольга Бузова, случилась в студии проекта «Бородина против Бузовой». К слову, женщина даже не попыталась попросить у Александры прощения за тяжелое и испорченное детство, а вот Черно наоборот всеми способами пытались заставить принести свои извинения родительнице.