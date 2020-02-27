В Калининграде кондукторы выгоняют школьников без билетов из общественного транспорта





По словам Людмиы Грицук, школьники, забывшие дома проездной, сталкиваются с грубым отношением со стороны кондукторов, которые "вышвыривают детей" из общественного транспорта. Она обратилась к мэру Калининграда с просьбой заняться решением данной проблемы. Алексей Силанов, в свой черёд, подчеркнул, что перевозчикам объясняют, что подобного делать не стоит, однако существует и "другая сторона вопроса".Российский государственный деятель отметил: есть ситуации, когда ребёнок тратит деньги родителей на иные цели, а после не может заплатить за проезд. Как считает политик, школьникам нужно понимать, что поездка должна оплачиваться. Алексей Силанов напомнил, что в скором времени дети смогут платить за проезд в общественном транспорте с помощью карт, а значит родители будут осуществлять контроль над расходами.Вследствие неоплаты проезда кондукторы высаживают школьников и на областных рейсах. По мнению экспертов, устранить проблему можно, если поездки для детей станут бесплатными.