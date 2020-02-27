АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 71.24 USD 65.52
Курс валют на 27.02.2020

В Калининграде кондукторы выгоняют школьников без билетов из общественного транспорта

В Калининграде кондукторы грубо выгоняют школьников, у которых не оказалось билетов, из общественного транспорта. Данную новость сообщила председатель организации “Союз матерей Калининградской области” Людмила Грицук.

По словам Людмиы Грицук, школьники, забывшие дома проездной, сталкиваются с грубым отношением со стороны кондукторов, которые "вышвыривают детей" из общественного транспорта. Она обратилась к мэру Калининграда с просьбой заняться решением данной проблемы. Алексей Силанов, в свой черёд, подчеркнул, что перевозчикам объясняют, что подобного делать не стоит, однако существует и "другая сторона вопроса".

Российский государственный деятель отметил: есть ситуации, когда ребёнок тратит деньги родителей на иные цели, а после не может заплатить за проезд. Как считает политик, школьникам нужно понимать, что поездка должна оплачиваться. Алексей Силанов напомнил, что в скором времени дети смогут платить за проезд в общественном транспорте с помощью карт, а значит родители будут осуществлять контроль над расходами.

Вследствие неоплаты проезда кондукторы высаживают школьников и на областных рейсах. По мнению экспертов, устранить проблему можно, если поездки для детей станут бесплатными.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 11:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стивен Спилберг отказался от съемок сиквела "Индианы…
Сергей Шнуров предложил запретить дождь и некрасивых женщин на встрече с партийцами в…
В Калининграде кондукторы выгоняют школьников без билетов из общественного…
Звезда «Дом-2» Даниил Сахнов вернулся к Татьяне…
Metallica пропустит два фестиваля из-за курса борьбы с алкогольной зависимостью Джеймса…
Диетолог Елена Соломатина рекомендует отказаться от употребления алкоголя во время…
«Ею руководит зависть»: Волочкова в очередной раз нелестно отозвалась о Ксении…
Бритни Спирс извинилась перед фанатами за сломанную ногу во время…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова привела на проект маму Александры…
Американские ученые, выяснили, что особая музыка может успокоить кошку перед походом к…
Вадим Манукян считает, что шоу Степаненко не будет пользоваться успехом у…
Ученые обнаружили пригодную для жизни…
Вслед за Сергеем Шнуровым Ксения Собчак решила отправить в политику Ольгу Бузову, Тимати и…
В Индии местный житель запечатлел на камеру полет "темного" НЛО над…
"Спасибо за позорный подарок": Любовь Успенская отказалась от гонорара за участие в шоу…
Лев Лещенко раскритиковал Андрея Разина после передачи Малахова: «Пошлый, беспринципный,…
Польские археологи нашли руины города Соба в…
«Хит будет хорошим и имя «выстрелит»: Музыкальный критик Артур Гаспарян раскрыл секрет успеха звезд…
Россиян предупредили о мошенничестве с участием такси через…
Космический аппарат New Horizons заметил движущиеся объекты на…
Регина Тодоренко не считает наличие личных помощников…
Певица Тори Квит: «Шоу «Голос.Дети» калечит неокрепшую психику…
Врач-психотерапевт Андрей Курпатов рассказал о появлении сверхлюдей в…
Владимир Епифанцев опроверг слухи об отношениях с Анной…
В Испании в труднодоступной пещере найдены мумии возрастом почти 1000…
В Беларуси Ольгу Бузову выбрали «Человеком года» за откровенное…
Кети Топурия намекнула на свою беременность новым…
Во Франции местные жители расшифровали старинный текст, который не смогли прочитать…
Просмотреть все новости