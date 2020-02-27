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Бритни Спирс извинилась перед фанатами за сломанную ногу во время танца

Бритни Спирс решила размещать в Instagram ролики, сделанные во время репетиций, чтобы аудитория наблюдала за ее успехами. Однако во время очередного танца певица сломала ногу, за что извинилась перед фанатами.
Бритни Спирс извинилась перед фанатами за сломанную ногу во время танца

После полугодовалого перерыва американская звезда решила возобновить танцевальные тренировки. Бритни Спирс установила в студии камеру и начала записывать для фолловеров видео. Глядя на кадры, можно заметить, что знаменитость занималась без помощника. Тем не менее в конце 38-летняя артистка оступилась и сломала ногу, в чем призналась фанатам в подписи к опубликованному сюжету. Также она добавила, что исполняла танец босиком, поскольку так лучше чувствовать пол. Затем любимица многих слушателей извинилась за хруст, который они могли услышать во время инцидента.

Бритни Спирс пришлось все рассказать поклонникам, так как ее заметили на улице с загипсованной ногой. Снимки быстро распространились по соцсетям, поэтому исполнительница призналась, что травмировалась во время репетиции. Сейчас она принимает таблетки, из-за которых на теле образуются отеки. В комментариях подписчики пожелали кумиру скорейшего выздоровления и выхода на сцену.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:55

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