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Диетолог Елена Соломатина рекомендует отказаться от употребления алкоголя во время Масленицы

Диетолог Елена Соломатина назвала напиток, от которого необходимо отказаться во время празднования Масленицы. Оказалось, что составляющие алкоголя не совместимы с блинами.

Специалист посоветовала отказаться от употребления алкоголя, поскольку в сочетании с блинами он перегружает пищеварительную систему. Дело в том, что организм сначала переработает сладкую пищу, а потом примется за расщепление содержимого напитка. К этому времени он пробудет в крови длительное время, что приведет к последующим неприятным ощущениям. Этого можно избежать, если делать блины без сладких добавок

При твердом желании выпить в праздники, эксперты раскрыли секрет того, как избежать последствий. В частности, нужно сначала есть блины, а потом запивать их алкоголем, а при необходимости повторить это в той же последовательности. Рекомендации диетолога передает издание “Слово и Дело”.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:00

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