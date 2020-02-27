Диетолог Елена Соломатина рекомендует отказаться от употребления алкоголя во время Масленицы
Диетолог Елена Соломатина назвала напиток, от которого необходимо отказаться во время празднования Масленицы. Оказалось, что составляющие алкоголя не совместимы с блинами.
Специалист посоветовала отказаться от употребления алкоголя, поскольку в сочетании с блинами он перегружает пищеварительную систему. Дело в том, что организм сначала переработает сладкую пищу, а потом примется за расщепление содержимого напитка. К этому времени он пробудет в крови длительное время, что приведет к последующим неприятным ощущениям. Этого можно избежать, если делать блины без сладких добавок
При твердом желании выпить в праздники, эксперты раскрыли секрет того, как избежать последствий. В частности, нужно сначала есть блины, а потом запивать их алкоголем, а при необходимости повторить это в той же последовательности. Рекомендации диетолога передает издание “Слово и Дело”.
Специалист посоветовала отказаться от употребления алкоголя, поскольку в сочетании с блинами он перегружает пищеварительную систему. Дело в том, что организм сначала переработает сладкую пищу, а потом примется за расщепление содержимого напитка. К этому времени он пробудет в крови длительное время, что приведет к последующим неприятным ощущениям. Этого можно избежать, если делать блины без сладких добавок
При твердом желании выпить в праздники, эксперты раскрыли секрет того, как избежать последствий. В частности, нужно сначала есть блины, а потом запивать их алкоголем, а при необходимости повторить это в той же последовательности. Рекомендации диетолога передает издание “Слово и Дело”.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:00