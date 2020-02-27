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Вадим Манукян считает, что шоу Степаненко не будет пользоваться успехом у зрителей

Вадим Манукян в разговоре с журналистами прокомментировал появление шоу Елены Степаненко на ТВ. Как считает блогер, проект не будет пользоваться успехом у зрителей.
Вадим Манукян считает, что шоу Степаненко не будет пользоваться успехом у зрителей

По словам члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ, даже если передача экс-супруги Петросяна будет на федеральном канале, она не сможет собрать большую аудиторию, поскольку ожидания зрителей совсем другие. Вадим Манукян также добавил, что современное обилие подобных шоу демонстрирует, что с российским телевидением «что-то не в порядке», так как большинство из них заканчиваются ничем. В качестве примера эксперт привел Ольгу Бузову и Ксению Собчак. Ранее телеведущая подверглась критике, а теперь блогер уверен, что и Степаненко ожидает та же участь. Он отметил, что истории о разводах звезд должны кого-то трогать, но такие программы не подходят для формата ТВ.

Как считает Манукян, эфир должны вести профессионалы, раскрывающие важные общественно-политические темы, а не превращающие шоу в «балаган». О вероятном запуске нового проекта юмористки стало известно недавно. Согласно информации Telegram-канала «Антиглянец», формат передачи будет напоминать американскую программу Эллен Дедженерес, но сама Степаненко отказалась прокомментировать эти данные.

В последнее время интерес к артистке значительно вырос. В основном это связано с разводом знаменитости с Евгением Петросяном.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:44

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