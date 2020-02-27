Вслед за Сергеем Шнуровым Ксения Собчак решила отправить в политику Ольгу Бузову, Тимати и Элджея





Так, после того, как в политику решили уйти такие знаменитые личности, как Сергей Шнуров и Валерия, то к Ксении Собчак явно пришло вдохновение. Она постановила, что Ольга Бузова вполне могла бы создать политическую партию под названием «Брошенки России».Таким образом, ее слоганом могло бы стать одно из любимых выражений ведущей проекта «Дом-2» Ольги Бузовой: «Мои люди всегда со мной». Более того, Собчак подобрала и тезис для ее программы, а именно «Сделав выводы, я остаюсь. Настоящей, я больше сильной и счастливой одна не боюсь быть».Не обошла стороной Ксения Собчак и Тимати, отметив, что он мог бы организовать политическую партию, которая получила бы название: «Партия настоящих джентельменов». А вот, что касается Элджея, то его партия может по ее мнению получить название: «Партия сайонара». Видимо, каждая из звезд вполне могла бы реализовать себя на политической арене.