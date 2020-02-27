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В Индии местный житель запечатлел на камеру полет "темного" НЛО над Луной

Одному из очевидцев в Индии удалось запечатлеть на камеру полет "темного" НЛО над Луной. Тайваньский уфолог Скотт Уоринг пришел к выводу о существовании базы пришельцев на естественном спутнике Луны после того, как изучил фотографии и видео.

Уфолог Скотт Уоринг сообщает об обнаружении очередного доказательства реальности инопланетян. Речь идет о недавно опубликованном видеоролике на платформе Youtube, съемка которого велась 2 января в индийском городе Ченнае. На кадрах можно заметить передвижение НЛО над освещенной поверхностью Луны, чья скорость и галс были довольно необычными для любых космических аппаратов или объектов. Очевидец сообщил, что несмотря на неплохой обзор естественного спутника Земли - видео и фотографии получились нечеткими из-за неудачной экспозиции.

По мнению Скотта Уоринга, наблюдаемый "диск" представляет собой разведчика, база которого расположилась в одном из кратеров Луны. Более того, уфолог заверяет своих поклонников, что пришельцы уже долгое время наблюдают за активностью людей. Стоит отметить, что информация о внеземных объектах зачастую воспринимается современным научным сообществом как проявление парейдолии - разновидности зрительных иллюзий. Они заключаются в формировании мнимых образов, в качестве основы которых выступают детали реального объекта.

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Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:18

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