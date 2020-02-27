В Индии местный житель запечатлел на камеру полет "темного" НЛО над Луной





Уфолог Скотт Уоринг сообщает об обнаружении очередного доказательства реальности инопланетян. Речь идет о недавно опубликованном видеоролике на платформе Youtube, съемка которого велась 2 января в индийском городе Ченнае. На кадрах можно заметить передвижение НЛО над освещенной поверхностью Луны, чья скорость и галс были довольно необычными для любых космических аппаратов или объектов. Очевидец сообщил, что несмотря на неплохой обзор естественного спутника Земли - видео и фотографии получились нечеткими из-за неудачной экспозиции.По мнению Скотта Уоринга, наблюдаемый "диск" представляет собой разведчика, база которого расположилась в одном из кратеров Луны. Более того, уфолог заверяет своих поклонников, что пришельцы уже долгое время наблюдают за активностью людей. Стоит отметить, что информация о внеземных объектах зачастую воспринимается современным научным сообществом как проявление парейдолии - разновидности зрительных иллюзий. Они заключаются в формировании мнимых образов, в качестве основы которых выступают детали реального объекта.