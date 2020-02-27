Лев Лещенко раскритиковал Андрея Разина после передачи Малахова: «Пошлый, беспринципный, аморальный»
После выхода в эфир передачи Андрея Малахова на «Россия-1», посвященной «Песне года» разгорелся скандал, хотя к Андрею Разину он не имел непосредственного отношения. Теперь же Лев Лещенко обрушился с критикой на музыкального продюсера.
В программе приняли участие мэтр российской эстрады и Юрий Шатунов, который напомнил, что менеджер «Ласкового мая» забирает у него права на композиции. При этом Лещенко заявил, что Разин является администратором, а певцом он никогда не был. После этого артист на своей странице в Instagram пригрозил, что все ответят за свои слова, в том числе Малахов, телеканал и представители эстрады. В разговоре с журналистами Лев Валерьянович отметил, что не понял сути иска, а затем начал критиковал Андрея Александровича. Как сказал автор песен, продюсер ему безразличен.
По словам Лещенко, менеджеру пора жениться и завести семью. «Он, как мне кажется, сбитый лётчик уже давным-давно», - высказался мэтр. Он также добавил, что, если Разин не будет задевать артистов, то разговоры о нем прекратятся. Кроме этого, исполнитель выразил уверенность, что администратору нужно сходить к психологу.
В программе приняли участие мэтр российской эстрады и Юрий Шатунов, который напомнил, что менеджер «Ласкового мая» забирает у него права на композиции. При этом Лещенко заявил, что Разин является администратором, а певцом он никогда не был. После этого артист на своей странице в Instagram пригрозил, что все ответят за свои слова, в том числе Малахов, телеканал и представители эстрады. В разговоре с журналистами Лев Валерьянович отметил, что не понял сути иска, а затем начал критиковал Андрея Александровича. Как сказал автор песен, продюсер ему безразличен.
По словам Лещенко, менеджеру пора жениться и завести семью. «Он, как мне кажется, сбитый лётчик уже давным-давно», - высказался мэтр. Он также добавил, что, если Разин не будет задевать артистов, то разговоры о нем прекратятся. Кроме этого, исполнитель выразил уверенность, что администратору нужно сходить к психологу.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:10