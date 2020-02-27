АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 71.24 USD 65.52
Курс валют на 27.02.2020

Лев Лещенко раскритиковал Андрея Разина после передачи Малахова: «Пошлый, беспринципный, аморальный»

После выхода в эфир передачи Андрея Малахова на «Россия-1», посвященной «Песне года» разгорелся скандал, хотя к Андрею Разину он не имел непосредственного отношения. Теперь же Лев Лещенко обрушился с критикой на музыкального продюсера.
Лев Лещенко раскритиковал Андрея Разина после передачи Малахова: «Пошлый, беспринципный, аморальный»

В программе приняли участие мэтр российской эстрады и Юрий Шатунов, который напомнил, что менеджер «Ласкового мая» забирает у него права на композиции. При этом Лещенко заявил, что Разин является администратором, а певцом он никогда не был. После этого артист на своей странице в Instagram пригрозил, что все ответят за свои слова, в том числе Малахов, телеканал и представители эстрады. В разговоре с журналистами Лев Валерьянович отметил, что не понял сути иска, а затем начал критиковал Андрея Александровича. Как сказал автор песен, продюсер ему безразличен.

По словам Лещенко, менеджеру пора жениться и завести семью. «Он, как мне кажется, сбитый лётчик уже давным-давно», - высказался мэтр. Он также добавил, что, если Разин не будет задевать артистов, то разговоры о нем прекратятся. Кроме этого, исполнитель выразил уверенность, что администратору нужно сходить к психологу.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стивен Спилберг отказался от съемок сиквела "Индианы…
Сергей Шнуров предложил запретить дождь и некрасивых женщин на встрече с партийцами в…
В Калининграде кондукторы выгоняют школьников без билетов из общественного…
Звезда «Дом-2» Даниил Сахнов вернулся к Татьяне…
Metallica пропустит два фестиваля из-за курса борьбы с алкогольной зависимостью Джеймса…
Диетолог Елена Соломатина рекомендует отказаться от употребления алкоголя во время…
«Ею руководит зависть»: Волочкова в очередной раз нелестно отозвалась о Ксении…
Бритни Спирс извинилась перед фанатами за сломанную ногу во время…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова привела на проект маму Александры…
Американские ученые, выяснили, что особая музыка может успокоить кошку перед походом к…
Вадим Манукян считает, что шоу Степаненко не будет пользоваться успехом у…
Ученые обнаружили пригодную для жизни…
Вслед за Сергеем Шнуровым Ксения Собчак решила отправить в политику Ольгу Бузову, Тимати и…
В Индии местный житель запечатлел на камеру полет "темного" НЛО над…
"Спасибо за позорный подарок": Любовь Успенская отказалась от гонорара за участие в шоу…
Лев Лещенко раскритиковал Андрея Разина после передачи Малахова: «Пошлый, беспринципный,…
Польские археологи нашли руины города Соба в…
«Хит будет хорошим и имя «выстрелит»: Музыкальный критик Артур Гаспарян раскрыл секрет успеха звезд…
Россиян предупредили о мошенничестве с участием такси через…
Космический аппарат New Horizons заметил движущиеся объекты на…
Регина Тодоренко не считает наличие личных помощников…
Певица Тори Квит: «Шоу «Голос.Дети» калечит неокрепшую психику…
Врач-психотерапевт Андрей Курпатов рассказал о появлении сверхлюдей в…
Владимир Епифанцев опроверг слухи об отношениях с Анной…
В Испании в труднодоступной пещере найдены мумии возрастом почти 1000…
В Беларуси Ольгу Бузову выбрали «Человеком года» за откровенное…
Кети Топурия намекнула на свою беременность новым…
Во Франции местные жители расшифровали старинный текст, который не смогли прочитать…
Просмотреть все новости