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"Спасибо за позорный подарок": Любовь Успенская отказалась от гонорара за участие в шоу Собчак

Руководство передачи предлагало известной певице пять миллионов рублей за откровения о семейных тайнах, но та отказалась

"Спасибо за позорный подарок": Любовь Успенская отказалась от гонорара за участие в шоу Собчак

Выпуск телепроекта «Док-ток» на федеральном канале посвященный отношениям в семье Любови Успенской, вышел в эфир в день рождения «королевы русского шансона», которой исполнилось 66 лет. Съемки шоу, с которых исполнительница убежала в слезах, стали для неё настоящим ударом. Звезда переживавшая бесконечные обвинения ведущей в том, что она была плохой матерью, на следующий день не смогла принимать звонки от друзей с поздравлениями. После того, как певица немного оправилась, она поблагодарила всех. Отдельной благодарности удостоила Ксению Собчак «за позорный подарок».

Надо признать, что в искренность переживаний Успенской поверили далеко не все. Многие зрители решили, Успенская пошла на программу ради гонорара и скандальной славы.


Но, как рассказал журналистам детектив, разыскивающий сбежавшую дочь певицы, Любовь Залмановна не получила за интервью ни копейки. Когда её пригласили на передачу «Пусть говорят», она заранее отказалась от гонорара. Успенская хотела рассказать правду и разоблачить слухи об отношениях с дочерью. Затем, когда руководство Первого канала заменило шоу на «Док-ток», отправилась туда на этих же условиях.

Сыщик посетовал, что Любовь Успенская совершенно разбита после такого позора на телеэкранах.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:15

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