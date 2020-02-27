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Россиян предупредили о мошенничестве с участием такси через онлайн-банкинг

Россияне все чаще становятся жертвами мошенничества с участием такси. Эксперты предупредили, что уязвимыми становятся те, кто не пользуется онлайн-банком.
Россиян предупредили о мошенничестве с участием такси через онлайн-банкинг

Мошенники звонят своим жертвам и сообщают о том, что с их карты пытаются списать деньги. Далее им предлагают такси, чтобы доехать до ближайшего банкомата и перевести средства на безопасный счет. В итоге сумма оказывается на карте грабителя. Известно, что чаще всего подобные звонки осуществляются с номера, начинающегося на “8800”, а для перевозки жертв мошенники пользуются обычной службой такси. Считается, что эта своеобразная забота подкупает клиентов банков, которые начинают доверять заведомо подозрительной личности.

Таким образом клиент отдает свои деньги самостоятельно, поэтому бороться со схемами необходимо повышением финансовой грамотности граждан. Также большой ошибкой эксперты называют отказ от пользования приложениями от банков, поскольку через них можно с легкостью проверить свой счет на предмет операций.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:46

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