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Космический аппарат New Horizons заметил движущиеся объекты на Плутоне

Космический аппарат New Horizons, предназначенный для изучения Плутона, недавно представил серию необычных снимков с поверхности небесного тела. Зонд NASA заметил движущиеся объекты на карликовой планете, которые напоминали "улиток".

Известно, что миссия зонда New Horizons началась еще в 2006 году в рамках программы США "Новые фронтиры". 14 июля 2015 года он пролетел всего в 12,5 тысячах км над поверхностью Плутона и после изучения карликовой планеты отправил множество фотографий. Некоторые из них вызвали фурор как в научном, так и в уфологическом сообществе. Телеканал Discovery в своей программе "Необъяснимые файлы NASA" впоследствии поделился с общественностью серией снимков, которые запечатлели объекты, похожие на "улиток". Кроме того, оставшиеся следы указывали на их возможное передвижение.

Подобные изображения с удивлением воспринял один из американских астрономов Марк Д’Антонио: "Вы можете видеть то, что похоже на раковину и голову, это действительно странно". Все же, его коллега Сет Шостак объяснил, почему почему такая находка противоречит всем законам физики. По словам ученого, Плутон является чрезвычайно экстремальным местом для жизни, где она бы замерзла за несколько секунд. По мнению Шостака, "улитки" представляют собой не что иное, как скопление азотного льда, который образовал своеобразный айсберг.

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Наука / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:36

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