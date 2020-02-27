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Регина Тодоренко не считает наличие личных помощников "понтами"

Регина Тодоренко объяснила, зачем ей нужны личные помощники. Телеведущая не считает наличие помощников "понтами", отметив, что забыв о домашних хлопотах она может сконцентрироваться на более важных вещах.

Регина Тодоренко запустила собственный бренд одежды, ведет YouTube-шоу, а также задействована в нескольких телепроектах. При этом артистка воспитывает ребенка, но справиться с плотным графиком ей помогают личные помощники. Как отметила звезда, она оплачивает работу охранника, водителя, домработницы и няни, которые избавляют артистку от мелких бытовых вопросов. Это позволяет паре направить все усилия на уход за ребенком, собственные отношения и работу. Регина Тодоренко счастлива, что все ее начинания поддерживаются избранником Владом Топаловым. Несмотря на наличие обслуживания, телеведущая периодически стирает, убирает, готовит и занимается обучением сына.

Вместе с ребенком пара ездит отдыхать, но Регина Тодоренко крайне придирчива к отелям, например, может попросить поменять чайник, если увидит в нем накипь. Также она всегда возит с собой антисептики и стерилизаторы.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:28

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