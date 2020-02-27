АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 71.24 USD 65.52
Курс валют на 27.02.2020

Певица Тори Квит: «Шоу «Голос.Дети» калечит неокрепшую психику участников»

Тори Квит высказала журналистам свое мнение о шоу «Голос.Дети». По словам певицы, проект калечит неокрепшую психику юных участников.
Певица Тори Квит: «Шоу «Голос.Дети» калечит неокрепшую психику участников»

Как сказала артистка, для детей передача является сильным стрессом и жюри предвзято к ним относится. Тори Квит часто слышала, как наставники говорили, что не могут взять конкурсанта в свою команду, поскольку там уже нет места. Певица не понимает, зачем прослушивать ребенка, есть он все равно не станет участником музыкального шоу. Знаменитость отметила, что перед выступлением ребята перебарывают боязнь сцены и страх перед родителями, выходят к публике и поют, однако в итоге слышат отказ.

Исполнительница считает, что «Голос.Дети» калечит неокрепшую психику ребенка, а это плохо на него влияет. Ранее шоу критиковали в соцсетях за жестокость к юным участникам.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Космический аппарат New Horizons заметил движущиеся объекты на…
Регина Тодоренко не считает наличие личных помощников…
Певица Тори Квит: «Шоу «Голос.Дети» калечит неокрепшую психику…
Врач-психотерапевт Андрей Курпатов рассказал о появлении сверхлюдей в…
Владимир Епифанцев опроверг слухи об отношениях с Анной…
В Испании в труднодоступной пещере найдены мумии возрастом почти 1000…
В Беларуси Ольгу Бузову выбрали «Человеком года» за откровенное…
Кети Топурия намекнула на свою беременность новым…
Во Франции местные жители расшифровали старинный текст, который не смогли прочитать…
У звезды «Дом-2» Алены Савкиной уже требуют забрать…
Александр Панайотов будет представлять Россию на…
Любовь Успенская назвала свое интервью Ксении Собчак в шоу "Док-ток" "позорным…
«Подготовились за две недели»: Звезда «Дом-2» Катя Жужа рассказала подробности о свадьбе с…
Cupra показала тизер серийной версии кроссовера…
Россияне на День защитника Отечества отдали предпочтение смартфонам Honor и…
Российские пользователи «уговорили» Microsoft ответить на вопросы о закрытии Windows…
Медики рассказали о пользе и противопоказаниях кедровой…
Bentley рассекретила интерьер эксклюзивного Mulliner…
Медики развенчали главные мифы о рассеянном…
Компания Renault представила рестайлинговые версии седана и универсала…
Диетологи рассказали о симптомах дефицита жира в организме…
Индийские медики советуют людям включить в рацион тимьян для защиты организма от…
Знакомый стиль из прошлого: Nokia возрождает легендарный телефон 5310…
Глафира Тарханова исполнила необычный свадебный…
Поклонники заподозрили Ани Лорак в увлечении пластикой из-за изменений во внешнем…
Надежда Ангарская во время съемок в шоу «Последний герой» похудела на 10…
Звезда «Дом-2» Никита Рудаков устроил погром в студии «Бородина против…
День неторопливости: СМИ узнали, как проводят свободное время российские…
Просмотреть все новости