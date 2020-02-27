Певица Тори Квит: «Шоу «Голос.Дети» калечит неокрепшую психику участников»





Как сказала артистка, для детей передача является сильным стрессом и жюри предвзято к ним относится. Тори Квит часто слышала, как наставники говорили, что не могут взять конкурсанта в свою команду, поскольку там уже нет места. Певица не понимает, зачем прослушивать ребенка, есть он все равно не станет участником музыкального шоу. Знаменитость отметила, что перед выступлением ребята перебарывают боязнь сцены и страх перед родителями, выходят к публике и поют, однако в итоге слышат отказ.Исполнительница считает, что «Голос.Дети» калечит неокрепшую психику ребенка, а это плохо на него влияет. Ранее шоу критиковали в соцсетях за жестокость к юным участникам.