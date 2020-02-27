Владимир Епифанцев опроверг слухи об отношениях с Анной Цукановой-Котт





Как сказал артист, его с партнершей по съёмочной площадке связывает только дружба. При этом Владимир Епифанцев не стал скрывать, что относится к ней тепло и считает, что такие чувства испытывает каждый человек, общающийся с Анной Цукановой-Котт. Актер добавил, что ему жаль экс-жену, которая распространила слух о его отношениях с коллегой, обвинив в измене. Ранее Анастасия Веденская заявляла о прослушивании своего мужа, когда они были в браке. В качестве оправдания она отметила, что начала подозревать избранника в предательстве после того, как он случайно отправил сообщение, адресованное другой женщине.Как говорил Епифанцев, в союзе с бывшей супругой он часто встречался с другими дамами. Более того, артист прибегал к услугам проституток, о чем он сам заявлял.