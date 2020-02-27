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В Испании в труднодоступной пещере найдены мумии возрастом почти 1000 лет

В Испании в труднодоступной пещере обнаружены мумии, которым около 1000 лет. Как передает Archaeology News Network, останки принадлежат 62 взрослым людям и 10 младенцам.

Ученые предположили, что найденные в пещере на острове Гран-Канария мумии и скелеты относятся к VIII-X векам. В то время здесь проживало коренное население, а именно аборигены гуанчи. Считается, что у них не осталось потомков, а найденную пещеру жители использовали в ритуальных целях. В частности, в ней найдены остатки 62 взрослых человек и 10 младенцев. На острове имеются и другие погребальные пещеры, но дети были найдены впервые, а также это захоронение стало наиболее массовым. Ученые пришли к выводу, что здесь устраивали похороны, поскольку нашли уцелевшие части погребальных саванов, изготовленные из кожи животных или растений. Именно в них тела подвергались процессу естественной мумификации.

Погребальная пещера расположена на высоте 7 метров, куда ученым пришлось подниматься на альпинистском снаряжении. Ее обнаружили с помощью дрона в 2019 году, но власти узнали о находке лишь недавно.

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Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:56

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