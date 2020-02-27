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Кети Топурия намекнула на свою беременность новым фото

Кети Топурия разместила на странице в Instagram интересное фото. Таким образом певица намекнула на свою беременность, с чем ее поспешили поздравить поклонники.
Кети Топурия намекнула на свою беременность новым фото

Слухи об интересном положении знаменитости ходят давно, а фанаты предполагают, что она уже на 7-м месяце. Отцом будущего ребенка Кети Топурии является якобы ее бойфренд Лев Деньгов. До недавнего момента сама артистка никак не комментировала разговоры в соцсетях, однако после публикации нового снимка фанаты решили, что она перестала скрывать свою беременность. В кадре звезда шоу-бизнеса запечатлена лежащей на кровати, прикрывшись подушкой. В подписи к фото она поставила картинку с цыпленком, который вылупляется из яйца.

Фолловеры исполнительницы восприняла очередной пост как подтверждение о скором пополнении в ее семье. В комментариях многие написали кумиру теплые слова и пожелали Топурии «всего самого доброго и светлого».

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:42

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