Кети Топурия намекнула на свою беременность новым фото
Кети Топурия разместила на странице в Instagram интересное фото. Таким образом певица намекнула на свою беременность, с чем ее поспешили поздравить поклонники.
Слухи об интересном положении знаменитости ходят давно, а фанаты предполагают, что она уже на 7-м месяце. Отцом будущего ребенка Кети Топурии является якобы ее бойфренд Лев Деньгов. До недавнего момента сама артистка никак не комментировала разговоры в соцсетях, однако после публикации нового снимка фанаты решили, что она перестала скрывать свою беременность. В кадре звезда шоу-бизнеса запечатлена лежащей на кровати, прикрывшись подушкой. В подписи к фото она поставила картинку с цыпленком, который вылупляется из яйца.
Фолловеры исполнительницы восприняла очередной пост как подтверждение о скором пополнении в ее семье. В комментариях многие написали кумиру теплые слова и пожелали Топурии «всего самого доброго и светлого».
Слухи об интересном положении знаменитости ходят давно, а фанаты предполагают, что она уже на 7-м месяце. Отцом будущего ребенка Кети Топурии является якобы ее бойфренд Лев Деньгов. До недавнего момента сама артистка никак не комментировала разговоры в соцсетях, однако после публикации нового снимка фанаты решили, что она перестала скрывать свою беременность. В кадре звезда шоу-бизнеса запечатлена лежащей на кровати, прикрывшись подушкой. В подписи к фото она поставила картинку с цыпленком, который вылупляется из яйца.
Фолловеры исполнительницы восприняла очередной пост как подтверждение о скором пополнении в ее семье. В комментариях многие написали кумиру теплые слова и пожелали Топурии «всего самого доброго и светлого».
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:42