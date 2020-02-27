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В Беларуси Ольгу Бузову выбрали «Человеком года» за откровенное фото

Бывшая телеведущая, а ныне певица Ольга Бузова завоевала звание «Человека года» в городе Витебске. Это стало полной неожиданностью для жителей Белоруссии. Учитывая то, за какие заслуги звездной певице вручили такое звание, это станет неожиданностью для всех.


Витебское издание «Народныя навiны Вiцебска» устроило конкурс среди своих подписчиков. Редакция издания опубликовала несколько фотографий, которые могли бы поспособствовать популярности их города, и попросила подписчиков проголосовать за них в интернете. Среди снимков, предложенных для голосования, оказалась фотография бывшей телеведущей «Дом-2». На снимке Ольга Бузова стоит на одной из площадей города Витебска.

В Беларуси Ольгу Бузову выбрали «Человеком года» за откровенное фото

Похоже подписчикам этого издания чрезвычайно понравился внешний вид певицы. Бузова одета в крайне откровенный комбинезон, шортики мини, которые вполне можно принять за нижние белье, и подвязки. После окончания конкурса фотография со скандальной певицей набрала более половины голосов, а это ни много ни мало - более семи тысяч человек. Что любопытно, снимок исполнительницы на этом конкурсы значительно опередил фото местного мэра Виктора Николайкина, за которого проголосовали 69 жителей.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:45

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