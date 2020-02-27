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Во Франции местные жители расшифровали старинный текст, который не смогли прочитать ученые

Во Франции местные жители расшифровали старинный текст, который не смогли понять ученые. Как передает BBC, за победу в конкурсе участникам предлагали 2 тысячи евро.
Во Франции местные жители расшифровали старинный текст, который не смогли прочитать ученые

На побережье Бретани был найден загадочный текст, высеченный на скале в XVIII веке. Местные ученые не могли расшифровать его из-за наличия смешения букв и символов разных языков, например, скандинавских. Администрация деревни Плустагель объявил о конкурсе, в котором мог участвовать любой желающий. Главный приз в размере 2 тысяч евро разделили между собой два местных жителя, сделавшие заметно отличающиеся друг от друга переводы, которые объединяет одна мысль.

Они предположили, что наскальная надпись описывает происшествие того времени. Якобы мужчина, не умеющий плавать, погиб, когда его лодка перевернулась из-за ветра. Один из победителей считает, что автор текста не был грамотным человеком, разговаривающим на бретонском языке XVIII века. Второй дуэт призеров считает, что некоего мужчину серьезно ранили где-то на острове, в результате чего он скончался.

Надпись составляют 20 строк, а текст виден исключительно во время отлива. Также на ней имеется рисунок корабля и сердца.

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Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:36

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