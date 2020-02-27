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Александр Панайотов будет представлять Россию на «Евровидении»

Александр Панайотов давно хотел представить Россию на ежегодном конкурсе «Евровидение», а его имя часто фигурировало в списке вероятных кандидатов. В этом году мероприятие состоится в Роттердаме, где примет участие певец.
Александр Панайотов будет представлять Россию на «Евровидении»

Как сообщалось в прессе, Григорий Лепс, являющийся продюсером артиста, помогал ему выбирать песню для фестиваля. Сам Александр Панайотов считает знаменитость своим музыкальным отцом. Звезды эстрады рассматривали сразу несколько композиций от ряда авторов, а затем выбрали лучшую из них. Певец хотел оказаться на «Евровидении» еще в 2005 году, но тогда он не прошел этап национального отбора. Еще 2 попытки представить Россию на фестивале исполнитель предпринял в 2008 и 2017 годах.

Ранее Игорь Крутой предположил, что Панайотов примет участие в конкурсе, а позже появился перечень с потенциальными претендентами, в числе которых оказались Димаш, Ольга Бузова, Zivert и Тима Белорусских, но при условии получения им российского гражданства.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:23

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