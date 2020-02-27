У звезды «Дом-2» Алены Савкиной уже требуют забрать Богдана





Звезда телешоу полностью возложила эти обязанности на Татьяну Владимировну Григорьевскую - свою мать.Иногда Рапунцель в своём невероятно плотном графике всё же находит время для собственного сына. В такие моменты звезда телестройки пытается познакомить сына с его возможными будущими отцами, которые постоянно меняются.Зрители в интернете решили объединить свои усилия, чтобы соответствующие органы наконец-то лишили прав беспутную мамашу. Поклонники уверены, даже если они никогда не достигнут поставленной цели, организаторы «Дом-2» как минимум задумаются и исправят сложившуюся ситуацию. Довольно большая группа зрителей пытается достучаться до создателей проекта, что телестройка не место для маленьких детей. Они требуют от руководства передачи решить этот вопрос в кратчайшие срокиНапомним, что подобная ситуация уже возникала на шоу с Маргаритой Морсо, тогда продюсерам «Дом-2» пришлось сократить время пребывания на телепроекте маленьких детей.