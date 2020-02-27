АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 71.24 USD 65.52
Курс валют на 27.02.2020

У звезды «Дом-2» Алены Савкиной уже требуют забрать Богдана

Алена Савкина настолько занялась обустройством личной жизни и походами с подругами по караоке-барам, что перестала уделять время воспитанию своего сына - Богдана.

У звезды «Дом-2» Алены Савкиной уже требуют забрать Богдана

Звезда телешоу полностью возложила эти обязанности на Татьяну Владимировну Григорьевскую - свою мать.

Иногда Рапунцель в своём невероятно плотном графике всё же находит время для собственного сына. В такие моменты звезда телестройки пытается познакомить сына с его возможными будущими отцами, которые постоянно меняются.


Зрители в интернете решили объединить свои усилия, чтобы соответствующие органы наконец-то лишили прав беспутную мамашу. Поклонники уверены, даже если они никогда не достигнут поставленной цели, организаторы «Дом-2» как минимум задумаются и исправят сложившуюся ситуацию. Довольно большая группа зрителей пытается достучаться до создателей проекта, что телестройка не место для маленьких детей. Они требуют от руководства передачи решить этот вопрос в кратчайшие сроки

Напомним, что подобная ситуация уже возникала на шоу с Маргаритой Морсо, тогда продюсерам «Дом-2» пришлось сократить время пребывания на телепроекте маленьких детей.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:26

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Космический аппарат New Horizons заметил движущиеся объекты на…
Регина Тодоренко не считает наличие личных помощников…
Певица Тори Квит: «Шоу «Голос.Дети» калечит неокрепшую психику…
Врач-психотерапевт Андрей Курпатов рассказал о появлении сверхлюдей в…
Владимир Епифанцев опроверг слухи об отношениях с Анной…
В Испании в труднодоступной пещере найдены мумии возрастом почти 1000…
В Беларуси Ольгу Бузову выбрали «Человеком года» за откровенное…
Кети Топурия намекнула на свою беременность новым…
Во Франции местные жители расшифровали старинный текст, который не смогли прочитать…
У звезды «Дом-2» Алены Савкиной уже требуют забрать…
Александр Панайотов будет представлять Россию на…
Любовь Успенская назвала свое интервью Ксении Собчак в шоу "Док-ток" "позорным…
«Подготовились за две недели»: Звезда «Дом-2» Катя Жужа рассказала подробности о свадьбе с…
Cupra показала тизер серийной версии кроссовера…
Россияне на День защитника Отечества отдали предпочтение смартфонам Honor и…
Российские пользователи «уговорили» Microsoft ответить на вопросы о закрытии Windows…
Медики рассказали о пользе и противопоказаниях кедровой…
Bentley рассекретила интерьер эксклюзивного Mulliner…
Медики развенчали главные мифы о рассеянном…
Компания Renault представила рестайлинговые версии седана и универсала…
Диетологи рассказали о симптомах дефицита жира в организме…
Индийские медики советуют людям включить в рацион тимьян для защиты организма от…
Знакомый стиль из прошлого: Nokia возрождает легендарный телефон 5310…
Глафира Тарханова исполнила необычный свадебный…
Поклонники заподозрили Ани Лорак в увлечении пластикой из-за изменений во внешнем…
Надежда Ангарская во время съемок в шоу «Последний герой» похудела на 10…
Звезда «Дом-2» Никита Рудаков устроил погром в студии «Бородина против…
День неторопливости: СМИ узнали, как проводят свободное время российские…
Просмотреть все новости