Глафира Тарханова исполнила необычный свадебный танец

Глафире Тархановой довольно часто приходится играть в фильмах со свадьбой. Недавно у неё прошел очередной съёмочный день. Ей пришлось танцевать в белом наряде и туфлях под цвет помады с шариками в руках. Вокруг ног крутился маленький пёс. Жениха актриса так и не представила. Судя по всему, эта интрига будет держаться до последнего. Звезда сериалов «Громовы» и «Измены» утверждает, играть невест для неё является удовольствием. Кроме того, за всё время исполнения ролей ей так полюбились экранные свадьбы, что артистка им рада также, как и Новому году, который является любимым праздником.В подписи к видео Тарханова предложила подписчикам обсудить наряд, в котором снимается. Стоит отметить, актриса является супругой актёра Алексея Фаддеева. Пара имеет дружную семью с большим количеством детей. Супруги воспитывают четырёх сыновей: Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора. Молодым родителям также помогает мама актрисы Алёна, а также сестра Илария. Недавно Тарханова показала родственницу, которая оказалась младше её больше, чем на 10 лет. Она тоже мечтает стать актрисой. В этом году Илария оканчивает обучение в ГИТИСе.