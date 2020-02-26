Звезда «Дом-2» Никита Рудаков устроил погром в студии «Бородина против Бузовой»





Оказывается участница проекта «Дом-2» Алина Галимова заметила, что Никита Рудаков позволяет себе общение с помощью переписки с другими симпатичными девушками. В частности, молодой человек общался со своей бывшей коллегой, с которой он трудился вместе всего пару лет назад. К слову, нечто подобное делает и Алина Галимова, ведь она переписывается со своими поклонниками в Сети.В итоге конфликт в паре достиг своего апогея и его начали обсуждать в программе «Бородина против Бузовой». Никита не выдержал того, что его пытаются в чем-то обвинить и просто так взбесился, что напугал всех вокруг вплоть до ведущих. Рудаков снес все, что стояло на столе, а осколки от разбитых фужеров полетели во все стороны и даже попали на Илью Яббарова.Оказывается, Никита Рудаков хотел вместе с Евгением Ромашовым и Алексеем Безусом гастролировать по стране в качестве видеооператора, но в итоге Алина Галимова против, так как он ей нужен на Сейшелах, чтобы помочь снять клип.